Автомобиль наехал на пешеходов в Тель-Авиве незадолго до приземления Трампа

В центре Тель-Авива автомобиль совершил наезд на пешеходов. Несколько человек получили ранения, сообщает RT со ссылкой на полицию.

Наезд произошел незадолго до приземления самолета президента США Дональда Трампа, прилетевшего сегодня в Израиль.

ДТП произошло на улице Яффо. Как сообщает израильская газета «Едиот ахронот», всего пострадали три человека. На кадрах, опубликованных на сайте издания, видно, как машина сбивает едущего по крайней правой полосе велосипедиста. Он получил ранения средней тяжести. Также легкие травмы получили еще два пешехода. на опубликованных кадрах вблизи пострадавшего велосипедиста никого не было. Вероятно, речь идет о двойном ДТП.

В полиции сообщили, что наезд на пешеходов не носил преднамеренного характера.