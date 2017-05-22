Большинство опрошенных россиян сочли пытки приемлемыми в отдельных случаях

Правозащитный фонд «Общественный вердикт» совместно с социологами Методической лаборатории (объединяет исследователей под руководством старшего научного сотрудника Института социологии РАН Дмитрия Рогозина) провели телефонный опрос о допустимости насилия полицейскими по отношению к подозреваемым.

Как пишет РБК, в ходе исследования выяснилось, что до 73% россиян считают допустимым применение силы в отдельных случаях.

В частности, 63,4% респондентов назвали допустимыми пытки маньяка, который похитил детей и отказывается говорить, где находятся еще живые пропавшие. 29,6% опрошенных выступили против пыток маньяка.

Каждый второй (51,7%) участник исследования заявил, что оправдывает поведение полицейских, которые видели как грабитель вырвал сумку из рук пенсионерки и убежал. Догнав преступника, согласно истории социологов, полицейские нанесли ему несколько ударов. О том, что бить подозреваемого было нельзя, заявили 44% респондентов.

Участникам опроса предлагались примеры конкретных ситуаций, в которых они могли поставить себя на место полицейского, сотрудника ФСИН или медика психиатрической больницы. Они должны были определить, насколько допустимо или необходимо применение насилия. Все случаи для опроса были взяты из правозащитной практики «Общественного вердикта».