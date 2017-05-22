22 мая 2017, 14:07
Россия и Турция подписали обещание о снятии ограничений в торговле
Россия и Турция подписали межправительственное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.
Как сообщает ТАСС, подписи под документом поставили вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.
Церемония прошла в Стамбуле, на ней присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым.
Переговоры между ними прошли сегодня на полях саммита Организации черноморского экономического сотрудничества.
Во время визита в Стамбул Медведев, как ожидается, проведет переговоры и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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