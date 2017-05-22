Россия и Турция подписали обещание о снятии ограничений в торговле

Россия и Турция подписали межправительственное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.

Как сообщает ТАСС, подписи под документом поставили вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

Церемония прошла в Стамбуле, на ней присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым.

Переговоры между ними прошли сегодня на полях саммита Организации черноморского экономического сотрудничества.

Во время визита в Стамбул Медведев, как ожидается, проведет переговоры и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.