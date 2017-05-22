Путин присвоил Турчаку медаль за заслуги перед отечеством

Президент Владимир Путин наградил губернатора Псковской области Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Губернатор получил награду с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Отметим, Турчак возглавляет Псковскую область с 2009 года. Его подозревают в организации нападения на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Как выяснил сам журналист, на него напали трое работавших на предприятии, принадлежащем семье губернатора, но тогда Турчак отверг все обвинения в свой адрес.