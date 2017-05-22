Трое школьников повредили более 150 надгробий на свердловском кладбище

В поселке Билимбай Свердловской области на местном кладбище были повреждены 157 надгробий, 53 из которых уже не подлежат восстановлению. В ходе расследования происшествия полицейские вышли на трех пятиклассников, сообщает свердловский главк МВД.

«В присутствии законных представителей приятели, живущие в одном дворе, рассказали, что в минувшую пятницу в вечернее время занимались паркуром на кладбище, в результате чего повредили памятники», — говорится в сообщении.

Один из школьников воспитывается в благополучной семье, двое других состоят на внутришкольном профилактическом учете.

Родителей могут привлечь к административной ответственности по статье КоАП «Ннеисполнение... обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Также пострадавшие могут обратиться в суд о взыскании причиненного ущерба.