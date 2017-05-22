Макрон и Путин встретятся в Версале

Президент Франции Эммануэль Макрон примет президента России Владимира Путина в Версале 29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Елисейском дворце.

Пока Кремль не дал официального подтверждения этой информации.

Отметим, накануне о незапланированной поездке Путина в Париж сообщили СМИ. По их данным, формальным поводом для визита президента станет открытие выставки, посвященной Петру Первому.