Оптимисты в правительстве предсказали рост зарплат россиян в полтора раза за 20 лет

В правительстве и Кремле на этой неделе начнут сводить в единый пакет предложения по экономическим реформам из Минэкономразвития, других министерств и Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Из базового экономического прогноза Минэкономразвития, с которым ознакомился «Коммерсантъ», следует, что в самом оптимистичном варианте рост реальных зарплат через 18 лет (к 2035 году) ожидается чуть более чем в полтора раза. При этом ВВП может вырасти на 176%, а производительность труда в 3,4 раза.

«Сценарные условия Минэкономики демонстрируют: в течение ближайшего двадцатилетия в заданных ограничениях на реформы существенных трансформаций экономики ожидать не следует — ни в консервативном, ни в базовом, ни даже в целевом варианте развития», — пишет издание.