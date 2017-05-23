К директору РАМТа Софье Апфельбаум пришли с обыском по делу «Гоголь-центра»

У экс-руководителя господдержки искусства Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум проходит обыск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора правозащитной организации «Русь Сидящая» Александра Федярова.

По информации собеседника, следственные действия у Апфельбаум проводится по тому же делу, что и у руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Официально Следственный комитет России заявил, что обыски у Серебренникова проводились по делу хищении бюджетных средств в 2014 году.

Агентство отмечает, что про Апфельбаум говорилось в постановлении следователя об обыске в «Гоголь-центре». В 2014 году она заключала с ним контракт о выделении 66,5 миллиона рублей на проект «Платформа». В настоящее время Апфельбаум работает директором театра РАМТ.

Ранее СМИ сообщили, что в московском Центре современного искусства «Винзавод» начались обыски.