Директор РАМТ Софья Апфельбаум побывала на допросе в СКР

Директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум допросили в Следственном комитете РФ (СКР) по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как передал корреспондент агентства, Апфельбаум уже покинула здание ведомства в Москве. От комментариев журналистам она отказалась.

Во вторник на допросе в СКР также находился художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, у которого, как и у Апфельбаум, в рамках дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере прошел обыск. По данным «Интерфакса», следователи допросили еще двоих фигурантов этого дела, однако их имена не называются.