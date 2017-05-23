«GM-АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за непоставки комплектующих

«GM-АвтоВАЗ» в Тольятти приостановил работу конвейера из-за недопоставки комплектующих для автомобилей, передает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Компания «GM-АвтоВАЗ» была вынуждена остановить работу конвейера с 17 мая, так как поставщик ООО «Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих изделий. Причина прекращения поставок пока не называется.

«GM-АвтоВАЗ» — совместное предприятие General Motors и ПАО «АвтоВАЗ». Завод в Тольятти выпускает автомобили марки Chevrolet NIVA.