23 мая 2017, 13:45
В торговом центре в Манчестере раздался похожий на взрыв хлопок
В торговом центре Arndale в центре Манчестера раздался хлопок, напоминающий взрыв, сообщает Reuters.
Полицейские задержали в торговом центре мужчину, оцепили зону вокруг здания и просят посетителей срочно покинуть территорию. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Напомним, вечером 22 мая на «Манчестер Арене» был совершен теракт, жертвами которого стали 22 человека. В Великобритании введен второй по степени опасности уровень террористической угрозы.
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