В торговом центре в Манчестере раздался похожий на взрыв хлопок

В торговом центре Arndale в центре Манчестера раздался хлопок, напоминающий взрыв, сообщает Reuters.

Полицейские задержали в торговом центре мужчину, оцепили зону вокруг здания и просят посетителей срочно покинуть территорию. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Напомним, вечером 22 мая на «Манчестер Арене» был совершен теракт, жертвами которого стали 22 человека. В Великобритании введен второй по степени опасности уровень террористической угрозы.