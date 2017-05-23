Правительство РФ подняло стоимость акцизной марки для сигарет

Стоимость специальной марки для маркировки табачной продукции увеличена на 50 рублей, до 200 рублей за 1 тысячу штук марок для наклеивания на пачку сигарет. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоимость марки не учитывает налог на добавленную стоимость (НДС), однако она включает в себя расходы, связанные с ее изготовлением, хранением у изготовителя и доставкой в территориальные налоговые органы.

Стоимость марки не менялась с 2010 года, когда произошел переход на марки нового образца и до сих пор составляла 150 рублей за 1 тысячу штук.