Затулин назвал число переехавших в РФ иммигрантов с Украины

Более миллиона граждан Украины эмигрировали в Россию с 2014 года. Об этом RT со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

«Я ориентируюсь на статистику МВД. — МВД дает, по-моему, 1 млн 200 тысяч граждан Украины, которые переселились, переехали в Россию после 2014 года и не вернулись обратно, часть из них получила сегодня вид на жительство и часть получила гражданство, какая часть? Примерно 250 тысяч» — сказал Затулин.

В январе 2017 года начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова озвучила совсем другие цифры. По ее словам, с начала 2014 года «для определения своего правового положения» обратились более 2 млн украинских граждан, из них более миллиона — выходцы из юго-восточных областей Украины. За временным убежищем обратились более 442 тысяч, за разрешением на временное проживание — 411 тысяч. Более 230 тысяч украинских граждан сделали заявки на участие в российской государственной программе по добровольному переселению соотечественников в Россию. Еще порядка 175 тысяч человек изъявили желание приобрести гражданство РФ.