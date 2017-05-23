Клиентам «Мегафона» предложат три вида компенсации за сбой связи
Оператор сотовой связи «Мегафон» предлагает клиентам, пострадавшим от масштабного сбоя связи 19 мая, три вида компенсации, сообщил гендиректор компании Сергей Солдатенков. Обращение к абонентам компании опубликовано на странице «МегаФона» в социальной сети «ВКонтакте».
Клиентам, оставшимся из-за аварии без голосовой связи и возможности отправлять СМС-сообщения, «Мегафон» предложит на выбор один из трех вариантов компенсации: 1 Гб трафика и 50 минут голосовой связи; 2 Гб трафика или бесплатный просмотр одного из фильмов на «Мегафон.ТВ».
«Начиная с субботы мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня мы даем возможность получить ее без обращения», — сообщил Солдатенков. Абоненты будут оповещены о деталях компенсации с помощью СМС в течение следующей недели.
Масштабный сбой связи в сети «Мегафона» в пятницу, 19 мая, затронул абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья.
Причиной массовых проблем со связью стал сбой в системе HLR (Home Location Register) — программно-аппаратном комплексе, отвечающем за регистрацию абонентов в сети.
Также связь была недоступна для абонентов Yota — этот оператор принадлежит «Мегафону» и работает на его сети. Yota уже объявила, что выделит до 20 миллионов рублей для абонентов, которые пострадали от сбоя в сотовых сетях.