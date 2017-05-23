Глава Tele2 сравнил безлимитный интернет с наркотиком

Глава российского оператора Tele2 Сергей Эмдин назвал тарифы с безлимитным доступом в интернет «наркотиком, разрушающим сеть». Об этом сообщает RNS.

«Эта история с безлимитами, в моем понимании, это такой некий наркотик – то есть сегодня он дает тебе кэш, но разрушает твою сеть», — сказал в интервью агентству.

Сергей Эмдин пояснил, что абоненты таких тарифов потребляют больше всех трафика. При этом их доля в 2016 году, когда наблюдался «разгар безлимита» их доля составляла от 1 до 4%. «То есть фактически вся отрасль положила себя на заклание очень маленькой группе очень специфичных пользователей. Такая вакханалия долго не могла продолжаться, слава Богу, и отрезвление произошло очень быстро», — отметил глава Tele2.

Эмдин при этом считает, что безлимитные тарифы могут существовать, «но не за 300 рублей».

В конце марта оператор сотовой связи МТС закрыл для подключения новых абонентов тарифные планы с безлимитным доступом в интернет. Причиной закрытия тарифных планов в компании назвали невысокий объем потребления трафика: по данным МТС, большинство постоянных пользователей интернета скачивают менее 5–6 Гб данных в месяц.