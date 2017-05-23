Советник Авакова допустил «Майдан» в России под руководством Навального

Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива заявил, что в России возможна насильственная смена власти по аналогией с украинским Евромайданом 2013-2014 года. Об этом сообщает УНН.

Кива высказал мнение, что в России есть «сознательный» процент людей, которые готовы выступить против действующей власти. «Я все-таки надеюсь, что именно Навальный [блогер Алексея Навальный, прим.ред.] сможет поднять вот эту оппозицию, сможет поднять вот это антикремлевское движение», — сказал Илья Кива. При этом он выразил надежду, что у Навального «хватит сил поднять восстание».