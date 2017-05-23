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23 мая 2017, 10:54
Великобритания «Исламское государство» Лондон теракт терроризм

Крупнейшее депо Лондона эвакуировано из-за подозрительного предмета

Лондон
Лондон
jennyatwater.com

Самое крупное депо в Лондоне Victoria Coach Station эвакуировано из-за обнаруженного в здании подозрительного предмета, сообщает в своем Twitter BBC London Travel.

Было перекрыто движение на ближайших к Victoria Coach улицах, в том числе на улице Бакингем-Палас.

 

Напомним, вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде на «Манчестер Арене» произошел взрыв. В результате погибли 22 человека, более 50 получили ранения. По данным полиции, взрыв произошел в фойе после концерта, когда зрители шли к выходу.

Предполагается, что исполнителем теракта был террорист-смертник,  личность которого до сих пор не установлена. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В Великобритании введен второй по значимости уровень террористической угрозы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, лидер лейбористов Джереми Корбин, либерал-демократ Тим Фэррон и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявили о приостановке избирательной кампании.

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