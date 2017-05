Крупнейшее депо Лондона эвакуировано из-за подозрительного предмета

Самое крупное депо в Лондоне Victoria Coach Station эвакуировано из-за обнаруженного в здании подозрительного предмета, сообщает в своем Twitter BBC London Travel.

Было перекрыто движение на ближайших к Victoria Coach улицах, в том числе на улице Бакингем-Палас.

@metpoliceuk Victoria Coach Station has been evacuated. Buckingham Palace Road and other roads around the station closed- suspect package. [ro] pic.twitter.com/mSbPe04hNY