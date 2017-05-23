«Блок Петра Порошенко» выступил против введения визового режима с Россией

Заместитель руководителя фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко заявил, что фракция против введения визового режима с Россией, сообщает «Интерфакс».

По словам Гончаренко, фракция провела заседание, на котором обсудила данную законодательную инициативу. При этом «никаких решений не принималось», поскольку в введении визового режима «больше минусов».

Гончаренко также отметил, что члены фракции сомневаются в возможности введения визового режима в том числе из-за того, что Украина не контролирует участок на совместной границе. Кроме того, во фракции понимают, что Россия может в ответ ввести визы для граждан Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введение визового режима с Россией с украинской стороны отразится в первую очередь на украинцах.