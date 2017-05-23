Мемория. Лариса Гузеева

23 мая 1959 года родилась Лариса Гузеева, актриса и телеведущая.

Личное дело

Лариса Андреевна Гузеева (58 лет) родилась в селе Буртинское Оренбургской области. Вскоре после её рождения семья перебралась в село Нежинка. Там Лариса пошла в первый класс. Ее мама Альбина Андреевна была учителем, преподавала историю в школе, в которой училась дочь. Своего родного отца Лариса никогда не видела. Когда ей было пять лет, мама вышла замуж за Виктора Макурина. Отчим воспитывал Ларису в строгости. По воспоминаниям Гузеевой, вплоть до десятого класса он выставлял ее из комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями.

С детства девочка, обладавшая яркой внешностью, мечтала стать актрисой. В 8-м классе Лариса с одноклассниками съездили в Ленинград. Эта поездка оставила очень яркое впечатление – эту поездку школьники еще долго потом вспоминали. После школы Лариса Гузеева в неполные семнадцать лет поехала поступать в театральный именно в Ленинград. Поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Училась на курсе В. В. Петрова.

Окончила институт в 1984 году и была отправлена по распределению в Оренбургский областной драматический театр, однако играть на театральной сцене так и не стала, начав сниматься в кино.

Ее первой главной ролью в кино стала роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» режиссёра Эльдара Рязанова. После успеха фильма Гузеева много и часто снималась в кино и телефильмах.

В 1994 году ей было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

В октябре 2008 года стала телеведущей на Первом канале в программе «Давай поженимся», которую ведет до сих пор. Начиная с 6 сезона и по настоящее время является постоянным членом жюри программы Первого канала «Минута славы».

Лариса Гузеева с 1999 года замужем третьим браком за ресторатором Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России, владельцем ресторана «Ностальжи» в Москве. Последнее время супруги живут отдельно друг от друга.

Имеет двоих детей – сына Георгия от второго брака и дочь Ольгу от третьего.

Лариса Гузеева

Чем знаменита

Лариса Гузеева стала знаменита после того, как сыграла главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по роману А. Н. Островского «Бесприданница». По большому счету, это была её единственная звездная роль, хотя впоследствии актриса снялась более чем в пятидесяти кино- и телефильмах. Сама она спокойно относится к тому, что подавляющее большинство сыгранных ею ролей остались проходными: «Никогда на свою внешность я «не покупала никаких благ», и не жалею об этом. Все, что я имела, я зарабатывала профессией, и не важно, что большинство моих работ никто, кроме меня не помнит – у меня была одна звездная роль, многие ли могут этим похвастать?».

Карьера телеведущей у Ларисы Гузеевой сложилась гораздо успешнее. В 2009 году она стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу». В том же году вошла в первую двадцатку самых популярных отечественных телеведущих 2009 года (13 место) по результатам соцопроса, проведенного компанией «TNS Gallup Media» по заказу журнала «Семь дней».

О чем надо знать

Лариса Гузеева многие годы испытывала проблемы с алкоголем и не скрывает этого факта своей биографии. «Я первая, кто в нашей стране открыто заговорил о женском алкоголизме. Это болезнь, как грипп или желтуха, и алкоголиков надо лечить, а не ругать», - говорит актриса.

Первый муж Илья, с которым Лариса познакомилась на съемках фильма «Соперницы», где он работал ассистентом режиссера, оказался наркоманом. Все семь лет совместной жизни Гузеева пыталась его лечить, он клялся, что перестанет употреблять наркотики, но после лечения все начиналось сначала. В 1991 году актриса ушла от него.

От переживаний Лариса стала выпивать. «Как это произошло со мной? Был повод, и были друзья, готовые всегда протянуть полный стакан, были и те, которые видели, что я погибаю, и радовались, что освободится место для них. Сначала мне нравилось, потом я не заметила, как с утра меня потянуло похмелиться – это происходит в один миг», - признавалась актриса.

Справиться с болезнью помогло страстное желание завести ребенка и знакомство со вторым мужем - грузином Кахой Толордавой.

Прямая речь:

О смерти: «Я так думаю, что я буду цепляться за эту жизнь еще очень долго. И буду, наверное, просить Бога забыть обо мне, чтобы я еще пожила. Нет-нет, я буду, наверное, недостойно уходить, буду хватать всех и говорить: «Я еще не все сказала».».

О мужчинах): «Если мужчина к тридцати годам не заработал себе на кофе, а к сорока своей даме на хорошее вино и остальные ее прихоти – он просто дурак или лентяй, и такой мужчина не может меня интересовать».

О семейной жизни: «Я считаю, что любить и уважать можно только работающую леди, потому что она независима. Ведь именно от этого унизительного чувства зависимости происходит большинство семейных драм. Когда зависимая женщина терпит унижения и побои от мужа, мне почему-то не хочется ее пожалеть, наоборот, хочется добить – сама виновата, что такое допустила».

О своей «вредности» в ток-шоу «Давай поженимся»: «Если я стану всех облизывать и обласкивать, будет ли смысл в этой программе? А ведь я умею быть ласковой, мне это приятно. После 40 лет вообще как-то увеличивается потребность любить все человечество. Уже часто думаешь о Боге, о том, что придется расплачиваться за грехи, и, если честно, хочется быть для всех хорошей и доброй. Но при этом я уверена на сто процентов: ровно на второй программе, поданной в таком ракурсе, Константин Львович Эрнст прогонит меня».

5 фактов о Ларисе Гузеевой

В юности Лариса Гузеева хипповала и много экспериментировала со внешностью. Ходила с вплетенными в волосы монетками, рисовала на лбу «третий глаз», носила ирокезы, рваные штаны и даже алюминиевое ведро вместо сумочки.

Когда Лариса Гузеева пришла подавать документы в ЛГИТМиК, она обнаружила там целую толпу длинноволосых красавиц. Тогда, чтобы как-то выделиться из этой толпы, она остриглась наголо, чем поразила экзаменаторов.

Лариса Гузеева сдавала экзамены одновременно и в ЛГИТМиК, и в Щукинское училище и прошла туры в обоих институтах. Но когда ей нужно было ехать на последний экзамен в «Щуку», у нее украли все деньги, так что она вынуждено осталась в Ленинграде.

Самой первой ролью Ларисой Гузеевой в кино стала эпизодическая роль в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» - она сыграла девушку, танцевавшую с Тараскиным в ресторане.

Со своим третьим мужем Игорем Бухаровым Лариса Гузеева была знакома со студенческих времен – они познакомились, когда ей было всего 18, и много лет оставались друзьями. За это время Лариса успела дважды побывать замужем и родить сына от второго мужа. Выйти замуж за Игоря она согласилась только в 40 лет, когда решилась родить второго ребёнка — дочь Ольгу.

Материалы о Ларисе Гузеевой

Лариса Гузеева: От «Жестокого романса» до «Марша Мендельсона»

Лариса Гузеева: «У меня всегда была жизнь гульная...»

Официальный сайт Ларисы Гузеевой

Статья о Ларисе Гузеевой в Википедии