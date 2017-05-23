Представитель Сигала опроверг слухи о получении актером дальневосточного гектара

Агент голливудского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд заявил, что артист не планирует получать дальневосточный гектар в Приморском крае, передает ТАСС.

«Это ахинея и дезинформация. Имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договоренности. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое», — цитирует агентство Рейбанда.

В свою очередь, агентство РИА Новости сообщает, что власти Приморского края выразили готовность помочь голливудскому актеру. «Пока ищут удачный участок. Администрация Приморья поддержала проект и готова оказать любую поддержку, которая потребуется. В поиске участка помогут муниципалитеты края», — приводит агентство слова представителя администрации региона.

Ранее во вторник РИА Новости сообщило, что голливудский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, снимется в новом проекте телеканала «Россия 1», в котором покажут, как он получает дальневосточный гектар.