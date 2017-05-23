Глава Нижнего Новгорода подал в отставку

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин попросил досрочно освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской гордумы.

«В январе мне исполнилось 60 лет — время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок», — объяснил Корнилов свое решение.

Он также сообщил, что сейчас в гордуме идут консультации по поводу возможной кандидатуры будущего руководителя города.

Заявление чиновника о досрочном сложении полномочий городская дума рассмотрит на заседании 24 мая.

Иван Корнилов был избран главой Нижнего Новгорода на первом заседании гордумы 7 октября 2015 года. До этого господин он возглавлял нижегородскую думу нескольких созывов. Согласно уставу Нижнего Новгорода, глава города избирается из состава гордумы на срок ее полномочий.