Правительство направило в Госдуму поправки в закон о сносе пятиэтажек

Правительство РФ направило в Государственную думу свои поправки в федеральный законопроект по реновации пятиэтажного жилого фонда в Москве. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на текст поправок.

Как отмечает издание, в части защиты прав граждан поправки правительства схожи с положениями московского закона о гарантиях собственникам. Так, в них предложено предоставлять компенсацию владельцам нежилых помещений в попадающих под снос домах только деньгами. Кроме того, в программу реновации может войти дом, жители которого двумя третями голосов в ходе голосования поддержали включение их дома в проект программы.

Как уточняет «Интерфакс», ранее в законе о гарантиях собственникам жилья в «хрущевках», который приняла Московская городская дума, владельцам нежилых помещений предлагалось выбрать между возмещением стоимости и равнозначной площадью в новом доме. Позднее, 19 мая, депутаты четырех фракций внесли поправки, согласно которым владельцам нежилых помещений предоставляется выбор: получить другое нежилое помещение или деньги.