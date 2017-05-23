Главой Московского метрополитена стал Виктор Козловский, ранее занимавший пост первого заместитель начальника столичной подземки, сообщила пресс-служба метро.

«Новым руководителем Московского метрополитена стал Виктор Николаевич Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника метро», — говорится в релизе метрополитена, опубликованном в Telegram.

Ранее Козловский курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий.

Прежний начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов 15 мая оставил этот пост и перешел в РЖД руководить пассажирским блоком.