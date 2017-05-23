Правительство предложило увеличить штрафы за помощь нелегалам

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому должны увеличиться штрафы за нарушения оформления документов на право пребывания или проживания мигрантов. Соответствующий документ 23 мая был опубликован на сайте кабмина.

В частности, речь идет о помощи иностранным гражданам и людям без гражданства, которые нелегально находятся на территории страны. Предоставление транспорта, жилья или других услуг обойдется физическим лицам в сумму до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф предполагается увеличить до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч.

В пояснении к документу отмечается, что данные меры принимаются для обеспечения национальной безопасности. Дата рассмотрения документа в Госдуме РФ пока не называется.