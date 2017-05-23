23 мая 2017, 09:53
«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на концерте в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».
Видео с соответствующим заявлением террористов якобы было размещено в социальных сетях.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в британской полиции сообщило, что исполнителем взрыва на стадионе «Манчестер Арена» мог быть террорист-смертник.
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