«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на концерте в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».

Видео с соответствующим заявлением террористов якобы было размещено в социальных сетях.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в британской полиции сообщило, что исполнителем взрыва на стадионе «Манчестер Арена» мог быть террорист-смертник.