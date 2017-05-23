СМИ сообщили о задержании подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

По подозрению в причастности к теракту во время концерта на стадионе в Манчестере арестован 23-летний мужчина. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источник в полиции графства Большой Манчестер.

Подозреваемый был задержан на юге города в ходе полицейского рейда. О его личности ничего не сообщается.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что полиции удалось установить личность исполнителя теракта. По ее словам, известно, что взрыв был произведен одним человеком, который намеренно выбрал время и место, чтобы число погибших и пострадавших было максимальным, сообщает BBC News. Взрыв произошел 22 мая за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена», когда там завершалось выступление певицы Арианы Гранде. На мероприятии присутствовали несколько тысяч человек, в том числе дети и подростки. По последним данным, погибли 22 человека, 59 ранены.