Матвиенко предложила запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает правильным законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях. Об этом пишет газета «Известия».

«Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — сказала она в интервью изданию.

Она также отметила, что несовершеннолетних граждан в первую очередь стоит оградить от несанкционированных акций.

«Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить», — добавила она.

По ее словам, во время подобных мероприятий дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность.