Полиция установила личность исполнителя теракта в Манчестере, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе пресс-конференции после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, передает RT.

По словам Мэй, известно, что взрыв произвёл один человек, который намеренно выбрал время и место, чтобы число жертв и пострадавших было максимальным.

Напомним, вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде на «Манчестер Арене» произошел взрыв. В результате погибли 22 человека, более 50 получили ранения. По данным полиции, взрыв произошел в фойе после концерта, когда зрители шли к выходу.

Предполагается, что исполнителем теракта был террорист-смертник, личность которого до сих пор не установлена. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).