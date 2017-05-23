Минюст подтвердил возможность проведения государственных митингов без согласований

Минюст РФ объяснил ускоренное согласование всероссийской акции против террора после взрыва в Петербурге тем, что власти могут организовывать митинги и другие массовые мероприятия без предварительного уведомления и других ограничений, сообщает РБК.

К публичным мероприятиям, организаторами которых выступают государственные и муниципальные органы, положения федерального закона о митингах и шествиях не применяются, поскольку в федеральном законе ничего не говорится о госорганах как о заявителях массовых мероприятий. Об этом говорится в ответе замдиректора департамента конституционного законодательства ведомства Юлии Манаховой на запрос юриста Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» Алексея Чумакова.

Напомним, в апреле прокуратура Владимира в ответе на запрос из-за проведения акции солидарности «Нет террору» заявила, что органы власти не обязаны согласовывать свои массовые мероприятия, так как они не подпадают под закон «О митингах». Чумаков попросил Минюст уточнить, согласны ли с этой позицией федеральные власти.

Манахова в своем ответе юристу «Яблока» указала на положение закона о митингах, согласно которому организатором публичного мероприятия могут быть отдельные граждане, политические партии, общественные и религиозные объединения. Соответственно, власти под эти ограничения не подпадают, резюмировала чиновник. При этом она подчеркнула, что мнение Минюста по обращению в ведомство не может рассматриваться в качестве официального доказательства в суде.