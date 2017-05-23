Moody’s улучшило прогноз роста ВВП России до 1,5%‍

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз роста ВВП России в 2017 году до 1,5%. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

«В прошлом году экономика России вступила в стадию восстановления, и в 2017 году ее показатели улучшатся», — заявил соавтор отчета старший вице-президент Moody's Кристин Линдоу​.

В качестве залога стабильного экономического роста в России агентство рассматривает увеличение объемов частного потребления и инвестиций в условиях более низких процентных ставок. «Мы ожидаем, что восстановление экономики продолжится в 2018 году», — пишет Moody's.

Среди факторов, которые, отрицательно будут влиять на темпы восстановления, агентство выделяет преобладание импорта над экспортом, а также структурные ограничения, такие, как демографическая ситуация.

Ранее Минэкономразвития РФ оценило возможный рост экономики России в 2% к концу 2017 года. При этом прогнозируемый пик роста ВВП — 3,6% годовых — должен наступить в 2028 году. По данным Росстата, рост ВВП составил в первом квартале 2017 года 0,5%.