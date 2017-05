Скончался актер Роджер Мур

В Швейцарии умер актер Роджер Мур, сообщает Reuters со ссылкой на представителей актера.

89-летний Роджер Мур страдал онкологическим заболеванием и умер после «краткой, но отважной борьбы с раком».

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg