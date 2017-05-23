Москалькова не нашла доказательств платного участия в митингах Навального

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не располагает доказательствами того, что в акциях протеста 26 марта несовершеннолетние граждане участвовали за деньги. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я занималась этим вопросом и не нашла ни одного человека, который бы мне в глаза подтвердил, что получил за выход на демонстрацию 26 марта деньги», — цитирует агентство омбудсмена.

По словам Москальковой, многие передавали «из рук в руки» информацию о том, что за выход на протестные акции 26 марта кому-то обещали заплатить, а некоторые якобы даже получили деньги, но сейчас это ничем не подтверждается.

«Важно, чтобы свои были убеждения, чтобы если людям что-то не нравится, они выражали протест, но очень важно, чтобы нами никто не манипулировал», — добавила Москалькова.

Ранее во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает правильным законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях.