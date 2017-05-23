СМИ назвали имя устроившего взрыв в Манчестере смертника

Взрыв на «Манчестер Арене» в Великобритании совершил 23-летний Салман Абеди. Об этом сообщает телеканал CBS News без указания источника информации.

По неофициальной информации, этот человек находился в поле зрения британской полиции. Предположительно, террорист пронес бомбу на территорию стадиона в рюкзаке.

Тем временем полицейский спецназ продолжает проводить рейды на юге Манчестера. По данным газеты Manchester Evening News, стражам порядка пришлось устроить направленный взрыв, чтобы попасть в здание в районе Фэллоуфилд. Еще одна операция прошла в районе Уолли-Рейндж на юге города. В ходе этих спецопераций было произведено два ареста.

Ранее в полиции сообщали об одном задержанном по подозрению в причастности к теракту. 23-летний подозреваемый был задержан на юге города в ходе полицейского рейда. О его личности первоначально ничего не сообщалось.

Также сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на концерте в Манчестере. Видео с соответствующим заявлением террористов было размещено в социальных сетях.