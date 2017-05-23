Мощам Николая Чудотворца поклонились почти 20 тысяч человек‍

Мощам святителя Николая в московском храме Христа Спасителя уже поклонилось почти 20 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.

«Вчера на 21 час успело приложиться 18 600 человек. Подсчеты ведутся через рамки, через которые паломники проходят, так что это единственная объективная цифра», - заявил Сучков 23 мая на брифинге в ХСС.

По данным ТАСС, полученным из источников в правоохранительных органах, эта цифра составляет около 25 тысяч человек.

«По состоянию на 21:30 мск 25 тысяч человек пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца», рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Частица мощей Николая Чудотворца была доставлена в воскресенье в храм Христа Спасителя из итальянского города Бари впервые за 930 лет. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.

К храму выстроилась полуторакилометровая очередь желающих приложиться к святыне. Паломники проводят в очереди от двух до четырех часов. В очереди дежурят православные волонтеры и священнослужители. Охраняют ковчег с мощами святого более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Из-за очереди верующих столичные власти ограничили движение автомобилей у Храма Христа Спасителя. Движение перекрыто по Пречистенской набережной от Крымского моста до улицы Ленивка. Ограничение будет действовать до 13 июля. С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в 2011 году привезенному в Москву из Афона поясу Богородицы поклонились более полумиллиона человек, а очередь из паломников, в которой одновременно стояли более 80 тысяч человек, в пиковые дни достигала 10 километров.