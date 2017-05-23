Песков прокомментировал возможность участия Путина в выборах-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможности участия Владимира Путина в новых выборах в качестве самовыдвиженца, а не от партии «Единая Россия», заявил об отсутствии работы по этому вопросу до начала предвыборной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов», — сказал Песков.

Ранее во вторник некоторые СМИ сообщили, что вариант самовыдвижения Владимира Путина на новых президентских выборах обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента.

В свою очередь, результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что 80% россиян считают, что Владимир Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году.