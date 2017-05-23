В Кремле прокомментировали обыски у Серебренникова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обыски, которые проходят в столичном «Гоголь-центре», не следует политизировать. Об этом сообщает РБК.

По словам Пескова, обыски у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и в самом центре не является делом Кремля, и в ситуации нет повода, чтобы каким-то образом о них информировали кремлевскую администрацию.

Дмитрий Песков напомнил, что в Следственном комитете России уже разъяснили причины обысков. «Речь идет о подозрениях, связанных с хищением бюджетных средств. Ни политики, ни творчества там нет», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее некоторые СМИ также сообщили, что во вторник в московском Центре современного искусства «Винзавод» начались обыски. Кроме того, обыск был проведен у экс-руководителя господдержки искусства Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум. По информации собеседника агентства «Интерфакс», следственные действия у Апфельбаум проводились по тому же делу, что и у Кирилла Серебренникова.