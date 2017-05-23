Бывшая жена подала к Потанину новый иск на 850 млрд рублей

Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина Наталья подала новый иск против него на 849,2 млрд рублей. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на копию заявления, имеющуюся в распоряжении редакции.

Наталья Потанина требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, а также права к трастовым управляющим или доверительным собственникам акций этих компаний. Кроме того, она настаивает на разделении прав акций компаний «Норильский никель» и «Полюс Золото» и хочет взыскать с бывшего мужа денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

Ранее Наталья Потанина требовала взыскать с президента «Норильского никеля» 215 млрд рублей за акции компании «КМ Инвест». В ходе досудебной подготовки стороны не достигли соглашения.

В 2015 году Наталья Потанина попыталась получить половину активов бывшего мужа, в том числе часть акций «Норильского никеля» и компании «Интерроса». Однако добиться успеха ей тогда не удалось. В 2016 году Верховный суд РФ частично отменил решение о разделе имущества Потаниных.