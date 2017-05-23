Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 мая 2017, вторник, 17:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
23 мая 2017, 15:56
астрономия жизнь вне Земли космос

Загадочная звезда KIC 8462852 вновь теряет яркость

KIC 8462852
KIC 8462852
Илл.: JPL-Caltech/NASA

Астрономы и энтузиасты поиска внеземных цивилизаций с интересом следят за небольшой звездой KIC 8462852, находящейся в созвездии Лебедя на расстоянии 1480 световых лет от Земли. Причина этого интереса – резкое снижение ее яркости.

Звезда KIC 8462852 стала широко известна в октябре 2015 года, после того как астроном Табита Бояджян (Tabetha Boyajian) из Йельского университета и ее коллеги проанализировали данные о ее яркости, собранные космическим телескопом «Кеплер» в 2011 – 2013 годах. Они обнаружили резкие, кратковременные и непериодические падения яркости KIC 8462852. В некоторые моменты яркость звезды снижалась на целых 20 %. Такое явление невозможно было объяснить прохождением планеты на фоне диска звезды. Энтузиасты идеи внеземных цивилизаций заподозрили, что на орбите вокруг этой звезды имеются искусственные сооружения, вроде «Сферы Дайсона». Правда, Табита Бояджян выдвинула и другую гипотезу, согласно которой, излучение звезды затмевают космические облака, оставшиеся после распада кометы. Подробнее об этом рассказывается в очерке «Загадка созвездия Лебедя».

Нынешнее падение яркости KIC 8462852 – первое с 2013 года и первое, за которым астрономы следят в режиме реального времени. Оно было замечено 24 апреля и продолжается до последнего времени. Сейчас, как полагают астрономы, звезда возвращается к своей обычной яркости, 19 и 20 мая снижение составляло лишь 3 %. За это время наблюдение звезды велось десятками телескопов в разных точек мира, поэтому астрономы надеются, что им удастся получить достаточно данных, чтобы предложить интерпретацию этого интересного явления. Но, как говорит Табита Бояджян, сведение в единую картину наблюдений, сделанных на разных длинах волн, потребует некоторого времени.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.