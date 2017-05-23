Загадочная звезда KIC 8462852 вновь теряет яркость

Астрономы и энтузиасты поиска внеземных цивилизаций с интересом следят за небольшой звездой KIC 8462852, находящейся в созвездии Лебедя на расстоянии 1480 световых лет от Земли. Причина этого интереса – резкое снижение ее яркости.

Звезда KIC 8462852 стала широко известна в октябре 2015 года, после того как астроном Табита Бояджян (Tabetha Boyajian) из Йельского университета и ее коллеги проанализировали данные о ее яркости, собранные космическим телескопом «Кеплер» в 2011 – 2013 годах. Они обнаружили резкие, кратковременные и непериодические падения яркости KIC 8462852. В некоторые моменты яркость звезды снижалась на целых 20 %. Такое явление невозможно было объяснить прохождением планеты на фоне диска звезды. Энтузиасты идеи внеземных цивилизаций заподозрили, что на орбите вокруг этой звезды имеются искусственные сооружения, вроде «Сферы Дайсона». Правда, Табита Бояджян выдвинула и другую гипотезу, согласно которой, излучение звезды затмевают космические облака, оставшиеся после распада кометы. Подробнее об этом рассказывается в очерке «Загадка созвездия Лебедя».

Нынешнее падение яркости KIC 8462852 – первое с 2013 года и первое, за которым астрономы следят в режиме реального времени. Оно было замечено 24 апреля и продолжается до последнего времени. Сейчас, как полагают астрономы, звезда возвращается к своей обычной яркости, 19 и 20 мая снижение составляло лишь 3 %. За это время наблюдение звезды велось десятками телескопов в разных точек мира, поэтому астрономы надеются, что им удастся получить достаточно данных, чтобы предложить интерпретацию этого интересного явления. Но, как говорит Табита Бояджян, сведение в единую картину наблюдений, сделанных на разных длинах волн, потребует некоторого времени.