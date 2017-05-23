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23 мая 2017, 11:32
астрономия

Завершена отливка самого большого выпуклого зеркала в истории оптики

ELT в представлении художника
ELT в представлении художника
Илл.: ESO

Европейская Южная обсерватория (ESO) сообщает, что на оптическом предприятии фирмы SCHOTT в Майнце (Германия) завершена отливка заготовки вторичного зеркала Чрезвычайно Большого Телескопа ESO (ELT). После обработки зеркало будет иметь диаметр 4,2 метра и весить 3,5 тонны. Это будет самое большое вторичное зеркало телескопа из всех, когда-либо изготовленных, и самое большое выпуклое зеркало в истории оптики.

39-метровый Чрезвычайно Большой Телескоп ESO станет самым большим из когда-либо построенных на Земле оптических телескопов. Мощь ELT будет направлена на решение крупнейших научных задач нашего времени. Многое ему предстоит сделать впервые, например, найти Святой Грааль современной наблюдательной астрономии: землеподобные планеты вокруг других звезд, в «зонах обитания», где может существовать жизнь. Он будет также заниматься “звездной археологией” в ближайших галактиках, внесет фундаментальный вклад в космологию, измеряя свойства первых звезд и галактик, определяя природу темного вещества и темной энергии. Первые наблюдения на нем намечены на 2024 год. Важной вехой в истории его строительства стала отливка вторичного зеркала его оптической системы (M2), которое будет превосходить размером главные зеркала многих современных крупных телескопов.

Заготовка зеркала представляет собой литой блок материала – в данном случае, стеклокерамической массы под запатентованным названием «зеродур» – который впоследствии будет отшлифован и отполирован до получения оптической поверхности требуемых параметров и качества. Зеродур был разработан для астрономических телескопов еще в конце 1960-х. Этот материал почти не испытывает теплового расширения даже при значительных колебаниях температуры, обладает высокой устойчивостью к химическим воздействиям и позволяет добиться высокой точности полировки. Многие телескопы мира, имеющие главные зеркала из зеродура, надежно работают десятилетиями, в том числе и Очень Большой Телескоп ESO в Чили.

В январе 2017 года ESO заключило контракт на изготовление заготовки зеркала M2 с фирмой SCHOTT, с которой ESO уже давно и плодотворно сотрудничает. Компанией SCHOTT, известной исключительно высоким качеством производимой на ней астрономической оптики, изготовлены 8,2-метровые главные зеркала Очень Большого Телескопа, установленного в обсерватории ESO Параналь. Фирма SCHOTT уже изготовила заготовки деформируемых тонких оболочечных зеркал для блока четвертого зеркала M4 уникальной пятизеркальной оптической системы ELT, здесь же будет вскоре отлита и заготовка третьего зеркала M3.

В течение следующего года полученная заготовка вторичного зеркала должна пройти стадии медленного остывания, механической обработки и тепловой обработки. Только после этого можно будет начинать ее шлифовку и полировку, которую выполнит французская компания Safran Reosc, так же как и дополнительное тестирование. Окончательная точность обработки поверхности должна составить 15 нанометров (15 миллионных долей миллиметра) по всей площади зеркала.

После завершения обработки вторичное зеркало M2 будет установлено отражающей поверхностью вниз над гигантским главным зеркалом телескопа, и станет вторым оптическим элементом новаторской пятизеркальной оптической системы ELT. M2 будет иметь большую кривизну и асферичность, что делает его изготовление и тестирование особенно трудной задачей.

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