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23 мая 2017, 13:24
биология жизнь вне Земли космос

Из побывавших в космосе сперматозоидов получились здоровые мыши

S. Wakayama et al., Proceedings of the National Academy of Sciences 114, 21

Новое исследование показывает, что сперма мышей, хранившаяся более девяти месяцев на Международной космической станции, где уровень радиации примерно в сотню выше, чем на Земле, не утрачивает важных свойств и после оплодотворения приводит к появлению здорового потомства.

Ученые во главе с Терихико Вакаямой из Университета Яманаси подготовили образцы спермы 12 мышей, заморозив их и высушив в вакуумной камере. Образцы были отправлены на МКС, где астронавты хранили их при температуре –95° C в течение 288 дней. Все это время на Земле в таких же условиях хранились контрольные образцы.

После возвращения на Землю Вакаяма и его коллеги исследовали образцы в поисках повреждений ДНК, вызванных ионизирующим излучением. Как и следовало ожидать, в сперматозоидах, побывавших в космосе, таких повреждений было больше. Но, когда ученые провели искусственное оплодотворение мышиных яйцеклеток «космическими» сперматозоидами и имплантировали эмбрионы мышам-самкам, к их удивлению, родилось 73 здоровых мышонка, примерно столько же, сколько ожидалось получить при оплодотворении обычными сперматозоидами.

По словам Вакаямы и его коллег, рожденные мыши здоровы и способны к размножению. У них не обнаружено генетических отклонений и очевидных различий по сравнению с мышами контрольной группы. Ученые считают, что повреждения ДНК были восстановлены после оплодотворения. В дальнейшем они планируют проводить эксперименты со сперматозоидами других видов животных, отправляя их в более длительные космические полеты. Как отметил, комментируя результаты эксперимента, биофизик Фрэнсис Кусинотта из Невадского университета, важно также проверить воздействие космического излучение на ДНК и репродуктивную функцию в более далеких космических экспедициях, так как орбита МКС все-таки расположена в зоне, где действует защита магнитосферы Земли.

Итоги эксперимента изложены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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