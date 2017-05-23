Из побывавших в космосе сперматозоидов получились здоровые мыши

Новое исследование показывает, что сперма мышей, хранившаяся более девяти месяцев на Международной космической станции, где уровень радиации примерно в сотню выше, чем на Земле, не утрачивает важных свойств и после оплодотворения приводит к появлению здорового потомства.

Ученые во главе с Терихико Вакаямой из Университета Яманаси подготовили образцы спермы 12 мышей, заморозив их и высушив в вакуумной камере. Образцы были отправлены на МКС, где астронавты хранили их при температуре –95° C в течение 288 дней. Все это время на Земле в таких же условиях хранились контрольные образцы.

После возвращения на Землю Вакаяма и его коллеги исследовали образцы в поисках повреждений ДНК, вызванных ионизирующим излучением. Как и следовало ожидать, в сперматозоидах, побывавших в космосе, таких повреждений было больше. Но, когда ученые провели искусственное оплодотворение мышиных яйцеклеток «космическими» сперматозоидами и имплантировали эмбрионы мышам-самкам, к их удивлению, родилось 73 здоровых мышонка, примерно столько же, сколько ожидалось получить при оплодотворении обычными сперматозоидами.

По словам Вакаямы и его коллег, рожденные мыши здоровы и способны к размножению. У них не обнаружено генетических отклонений и очевидных различий по сравнению с мышами контрольной группы. Ученые считают, что повреждения ДНК были восстановлены после оплодотворения. В дальнейшем они планируют проводить эксперименты со сперматозоидами других видов животных, отправляя их в более длительные космические полеты. Как отметил, комментируя результаты эксперимента, биофизик Фрэнсис Кусинотта из Невадского университета, важно также проверить воздействие космического излучение на ДНК и репродуктивную функцию в более далеких космических экспедициях, так как орбита МКС все-таки расположена в зоне, где действует защита магнитосферы Земли.

Итоги эксперимента изложены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.