Путин поддержал идею «импортозамещения» в российском футболе

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким предложением на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что «футбол является базовым видом спорта для Кубани и сейчас на базе футбольного клуба "Краснодар" около 10 тысяч ребят занимаются спортом», поэтому очень важно, чтобы «у этих мальчишек были перспективы».

«Они должны быть востребованными, в том числе и нашими спортивными клубами и нашей сборной. Но можно с ними возиться, а можно купить легионера, в том числе в любой большой спортивный клуб. И тогда, конечно, никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли в больших звезд, нет», — цитирует агентство слова Кондратьева.

«Владимир Владимирович, здесь одна огромная просьба. Я знаю, что Виталий Леонтьевич [вице-премьер Виталий Мутко] уже ограничивает количество легионеров и его ругали даже, слышал, как ругали в Сочи...», — сказал губернатор. «Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе стопроцентное?» — попросил Кондратьев президента. «Правильно, согласен», — кивнул Путин.

На этом же заседании глава государства предложил уменьшить финансирование профессионального спорта, а высвободившиеся деньги направить на создание системы поддержки перспективных спортсменов на федеральном уровне. Путин также отметил, что нужно обратить особое внимание на применение талантов спортсменов после завершения их спортивной карьеры.