Обыски в «Гоголь-центре» и у Серебренникова могут быть связаны с делом о растрате

Обыски у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проходят в рамках расследования махинаций с денежными средствами учреждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«В рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата) сегодня по месту жительства и работы Серебренникова и других работников театра проводятся обыски», - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, «речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 млн долларов».

«Гоголь-центр» - театр, на площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров. С 2012 года его худруком является Кирилл Серебренников, полностью поменявший концепцию учреждения.

В данный момент вход в здание «Гоголь-центра» закрыт, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ», сообщающие желающим попасть внутрь, что в здании проходят оперативные мероприятия и не сотрудники театра сегодня внутрь не попадут. Один из них также отметил, что «скорее всего, сегодня мероприятия еще не закончатся».

Сотрудников и актеров «Гоголь-центра», находящихся в здании, собрали в Большом зале и изъяли у них телефоны, сообщила журналистам пиар-директор учреждения Ника Груздева. По ее словам, сотрудники театра могут войти в здание, но обратно их не выпускают.

Груздева подтвердила информацию, что дома у Кирилла Серебренникова сейчас также проходят обыски.