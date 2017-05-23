Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России в 2016 году получали работники финансовой отрасли, а самые низкие — сельскохозяйственной, сообщает RT со ссылкой на данные Минтруда

Средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 рублей, тогда как люди, занимающиеся сельским хозяйством, получали в среднем 21 445 рублей.

По информации Росстата, в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает роста зарплат в России в полтора раза к 2035 году.