Стивен Сигал построит на дальневосточном гектаре спорткомплекс

Голливудский актер Стивен Сигал, обладатель российского паспорта, снимется в новом проекте телеканала «Россия 1», в котором покажут, как Сигал получает дальневосточный гектар, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Приморского края.

Напомним, об интересе Сигала к дальневосточному гектару стало известно в марте. На своем участке актер собирается построить многофункциональный спортивный комплекс, а также создать международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

В рамках телепроекта «России 1» зрители смогут увидеть, как актер получает землю, от выбора участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.