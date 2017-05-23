СМИ сообщили об обыске у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова

Правоохранительные органы утром 23 мая пришли с обыском к художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Об этом в соцсетях сообщили журналисты Ольга Романова и Илья Барабанов.

Телеканал «Дождь» сообщает, что Кирилл Серебренников не доступен для комментария. В свою очередь, журналист «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа в Facebook пишет, что режиссер не отвечает на звонки, но к нему выехал адвокат.

В связи с чем проводится обыск в квартире Серебренникова, не сообщается. Официально полиция или следственные органы также пока не подтвердили эту информацию.

В 2013 году полиция уже проводила проверку в «Гоголь-центре» в связи с жалобами на спектакль Серебренникова «Отморозки». Про последствия этой проверки ничего не сообщалось.