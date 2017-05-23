В причастности к обыскам в «Гоголь-центре» заподозрили прокремлевских активистов

Уголовное дело, в рамках которого прошли обыски у руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, было возбуждено после жалоб общественных активистов на «нецензурную брань, пропаганду аморального поведения и порнографию» в театральных постановках. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в Министерстве культуры РФ.

По информации источника, дело возбудили по итогам прокурорской проверки, проведенной в начале 2015 года. Поводом для нее стало обращение фонда «Искусство без границ». Фонд устроил выставку «На дне», в рамках которой демонстрировались фотографии резонансных спектаклей и при этом указывались суммы государственных средств, выделенных на эти постановки.

Как уточняет «Медуза», сам фонд «Искусство без границ» в 2016 году получил президентский грант на «создание патриотического, творческого контента и приобщение к нему граждан». Сумма гранта составляла четыре миллиона рублей.

Ранее представитель Следственного комитета России (СКР) заявил, что обыски в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проходили по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере в 2014 году.