Минобрнауки поддержало открытие аспирантуры по управлению интеллектуальной собственностью

Открыть аспирантуру по специализации «Управление интеллектуальной собственностью» и создать непрерывное образования в этой области, начиная со школы, было предложено на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального собрания РФ. Темой заседания, прошедшего 22 мая 2017 года в Технопарке «Сколково», стала система подготовки кадров в области интеллектуальной собственности (ИС).

«Ежегодно у нас в стране выпускается почти 4 миллиона студентов по важным для научной сферы специальностям, это говорит о том, что у нас очень хороший потенциал, но доля высокотехнологичного экспорта у нас всего 8 процентов и мы по-прежнему остаёмся сырьевой державой», – отметил острую нехватку квалифицированных кадров заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково» подчеркнул перспективность направления ИС: «XXI век – век борьбы за таланты между странами. Сильной станет та страна, которой удастся привлечь таланты, а следовательно, и идеи. В сфере образования, в условиях, когда междисциплинарность достигла невероятного состояния, необходимо, чтобы технологическое и гуманитарное образование переплетались, в том числе в сфере интеллектуальной собственности».

Как рассказал Дроздов, уже сейчас Фонд «Сколково», авторские общества и научные организации занимаются созданием блокчейн-платформы для управления интеллектуальной собственностью. Кроме прочего, разработка позволит вывести на качественно новый уровень регистрацию прав.

На сегодняшний день в России действует только один образовательный стандарт по направлению «Управление интеллектуальной собственностью», по которому готовят магистров, и не сформирована система подготовки кадров высшей квалификации в этой области. Участники заседания сошлись во мнении, что в России назрела необходимость открытия следующего за магистратурой уровня образования – аспирантуры по направлению «Управление интеллектуальной собственностью» – и утверждение соответствующей ей новой научной специальности.

Данная инициатива была поддержана Министерством образования и науки РФ. Сергей Матвеев, директор его Департамента науки и технологий, выразил позицию министерства: «Аспирантура по управлению интеллектуальной собственностью должна логично дополнить тот стандарт магистратуры, который уже есть в этой сфере. Более того, министерство давно подталкивало научное сообщество к тому, что данный уровень образования в этой сфере необходим». В октябре текущего года ведомство планирует издать приказ, который введет в образовательные стандарты около 60-ти специальностей компетенции по защите интеллектуальной собственности.

В результате обсуждения существующих проблем профессионального кадрового обеспечения участники заседания подготовили рекомендации для профильных министерств и ведомств.