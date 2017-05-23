Гимназисты Сколково открыли новые звезды в созвездии Гидры

Сегодня в Международной гимназии Инновационного центра «Сколково» прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению учебного курса по астрономии «Открытие за неделю», а также первому детскому научному открытию в области астрономии: учащиеся пятого класса гимназии открыли в общей сложности четыре новых переменных звезд в созвездии Гидры.

Самое ценное в учебном процессе – это радость от нового знания и желание двигаться дальше и совершать новые открытия, считает Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии Инновационного центра «Сколково». «Именно благодаря проекту «Открытие за неделю» наши студенты получили такую уникальную возможность. И, что не менее важно, познакомиться с азами астрономии и приобщиться к глобальному научно-исследовательскому проекту – освоению космоса», – подчеркивает Оксана Демьяненко.

Юлия Сухарькова открыла новую переменную звезду в созвездии Гидры, вблизи границы с Центавром. Затменная двойная звезда типа Алголя с периодом 0.442 суток (10.6 часа) была обнаружена на новых снимках с 51-сантиметрового телескопа T31 в Австралии. Иван Богатёнков и Максим Щербаков открыли три новые переменные звезды, относящиеся к пульсирующим переменным типа RRC. Период пульсации звезды Bogatenkov 1– 6.86 часа, Scherbakov 1 – 6.60 часа, Scherbakov 2 – 8.08 часа. Кривая блеска звездочки Ивана – классическая для переменных RRC. Scherbakov 1 – самая яркая из звезд, открытых в ходе проекта, она меняет блеск от 14.40 до 14.75 звездной величины. Вторая звезда Максима находится всего в трех угловых минутах от звезды Suharkova 1, ранее открытой Юлией Сухарьковой.

Открытие звезд студентами гимназии стало возможным благодаря инновационной методике изучения астрономии «Открытие за неделю», разработанной Фондом поддержки образования «НООСФЕРА», – это новое поколение образовательных программ и уникальных методических пособий с алгоритмом поиска и регистрации новых небесных тел, а также набор рабочих тетрадей с тестами по астрономии.

Разработчики методики «Открытие за неделю» применили инновационный подход к вовлечению учащихся в системное изучение астрономии: от основной теоретической общеобразовательной части осуществляется плавный и последовательный переход к практическому наблюдению, современному компьютеризированному анализу. Учащиеся мотивированы, так как могут получить «ощутимый» итог своей работы – стать первооткрывателем «собственных» небесных тел (переменной звезды или даже астероида), присвоить им свою фамилию и зарегистрировать права на данное научное открытие в соответствующем международном каталоге.

Именно возможность видеть реальные результаты своей учебной деятельности позволяют ребенку увлеченно заниматься предметом астрономии, а в дальнейшем – углубленной наукой, считают в Фонде поддержки образования «НООСФЕРА». Удобство методики также заключается в том, что занятия могут проводить школьные учителя, например, преподаватели физики. Что немаловажно, в рамках этого методического курса учащиеся получают поддержку астрономов и онлайн доступ к лучшим телескопам мира.

Такой подход к обучению в полной мере согласуется с миссией Международной гимназии «Сколково», заключающейся в создании инновационной образовательной среды, ориентированной на развитие природных дарований учащихся, а также в воспитании критически мыслящих, знающих молодых людей, способных и желающих стать инноваторами, изменять мир к лучшему.