СКР связал обыски в «Гоголь-центре» с делом о хищении бюджетных средств

Обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проходят по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере в 2014 году, сообщает «Интерфакс».

«В рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия", следователи проводят обыски по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы Серебренникова», — рассказала агентству официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова

Других подробностей расследования представитель СКР не сообщила.

Ранее осведомленный источник заявил «Интерфаксу», что обыски в «Гоголь-центре» и у Кирилла Серебренникова могут быть связаны с делом о растрате.