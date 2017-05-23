В СКР подтвердили завершение расследования дела Алексея Улюкаева

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, «предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере)»

Ранее в понедельник Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник сообщило о том, что следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития. Отмечалось, что обвиняемый и его юристы в ближайшее время начнут ознакомление с материалами дела.